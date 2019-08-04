В матче четвертого тура российской премьер-лиги Локомотив в Самаре обыграл Крылья Советов (2:1). Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги "Локомотив" в Самаре обыграл "Крылья Советов" (2:1). Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов – молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме"."Локомотив" с семью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Крылья Советов", потерпевшие третье поражение кряду, расположились на 13-й строчке, имея в активе три очка.В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 11 августа на поле домашней "РЖД Арены" сыграют с "Уралом", а самарцы на следующий день на выезде встретятся с "Ростовом".