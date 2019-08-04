Президент Украины Владимир Зеленский в субботу пообщался в Трускавце с кандидатами в депутаты провластной партии Слуга народа.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу пообщался в Трускавце с кандидатами в депутаты провластной партии "Слуга народа". В отеле Rixos будущие члены Верховной рады проходят обучение​​​, пишет РИА Новости.Зеленский предупредил кандидатов, что их ждет большая работа и серьезная ответственность. Депутаты обязаны участвовать в заседаниях на постоянной основе и избегать коррупции."Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать", — заявил Зеленский.Зеленский пообещал ограничить свое влияние на парламент и партию "Слуга народа". Также он сообщил, что дата его послания Раде еще не определена.