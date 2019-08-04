Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что не видел родителей с инаугурации 20 мая. Но мама звонит ему каждый день и очень обижается, если сын не берет трубку.

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался, что не видел родителей с инаугурации 20 мая. Но мама звонит ему каждый день и очень обижается, если сын не берет трубку.Зеленский уточнил, что родители прилетят в гости после 9-го и наконец увидят внуков, передает РИА Новости.Бывший комик не в первый раз подвергается критике за демонстрацию личной жизни. Так, он уже становился объектом насмешки и критики из-за своих публикаций в социальных сетях. Многие не оценили посты, где Зеленский бегает по фонтанам, фотографирует шаурму, а также отдыхает на пляже.А в сентябре он собирается встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс".