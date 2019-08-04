Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.Многие люди приезжают на Украину в целях лечения и оздоровления, и бюрократические препоны им только мешают, заявил Зеленский.При этом количество желающих лечиться за пределами Украины в три раза превышает количество приезжающих на оздоровление в страну. Поэтому вопрос развития медицинского туризма стоит достаточно остро.Список стран Зеленский не уточнил, передает РИА Новости.