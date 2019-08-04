3 августа в Подмосковье соревновались на танках. В парке Патриот стартовал этап Международных армейских игр. В этом году в АрМИ-2019 задействованы 5 тысяч военных из 36 стран.

3 августа в Подмосковье соревновались на танках. В парке "Патриот" стартовал этап Международных армейских игр. В этом году в "АрМИ-2019" задействованы 5 тысяч военных из 36 стран. Зрителями этого этапа стали министры обороны и начальники генштабов государств-участников. В первый раз на поле выехали и женские танковые экипажи. Бойцов приветствовал по видеосвязи Владимир Путин. Президент подчеркнул, что такие игры помогают укреплять партнерские связи.На сцену парка "Патриот" выносят флаги команд-участниц. Торжественное открытие юбилейных — пятых — Международных армейских игр. 39 государств из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Почти 6 тысяч военнослужащих. Приветствие направил верховный главнокомандующий.В Алабино в это время уже вовсю прогревают двигатели танков. Впервые на биатлоне — женские экипажи. Сумасшедшие скорости. На берцах и комбинезонах — пыль. На ногтях — элегантный маникюр. Цветы звездам этого заезда вручает мужской экипаж российской команды."Армейские игры" — это не только танковый биатлон. Военные из разных стран будут соревноваться в скалолазании, противовоздушной обороне, авиадартсе и еще трех десятках конкурсах."Практика проведения наших соревнований показывает, что принятое пять лет назад решение об организации конкурсов воинского мастерства было правильным. Сегодня мы даем старт юбилейному сезону Игр, в течение двух недель на территории 10 государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты", — отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В кухонных поединках уже сошлись и лучшие военные повара. В полевых кухнях — узбекский плов, армянский шашлык, монгольский цуйван. Подкрепиться здесь могут и простые зрители, и участники команд.После обеда — новые старты на танковом полигоне. Колейные мосты, рвы и другие препятствия. На трассе появляются первые мужские команды. Участники из Азербайджана, Сербии, Китая и Белоруссии. На трибунах — сотни болельщиков. Среди них и звезды российской эстрады, и мировой величины. Вместе с Сергеем Шойгу за гонкой наблюдал Стивен Сигал.Все команды кроме китайской выступают на российском Т-72 и его модификациях. Для самых юных зрителей российские военные устроили выставку этих танков. Любой желающий может подняться на броню.На жеребьевке каждой команде выпал разный цвет танков. Нашей — традиционный красный. Российский экипаж, который после этого можно смело называть "красной машиной", выйдет на биатлонную трассу уже 4 августа.