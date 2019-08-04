Розалия Райсон отмутузила Андрея
Шабарина. До свадьбы участников шоу Дом-2 осталось всего два месяца.
Розалия Райсон отмутузила Андрея
Шабарина. До свадьбы участников шоу "Дом-2" осталось всего два месяца.
Участница телестройки поделилась в Instagram своими
переживаниями. Она призналась, что ей очень больно из-за того, что возлюбленный,
с которым у нее назначена на октябрь свадьба, ее предал.
Оказалось, Шабарин и Райсон сильно поругались. Из-за
конфликта Розалия решила переночевать в другой комнате. Андрей же под
воздействием алкоголя вступил в интимную связь с другой звездой Алиной Никоновой. В итоге
парню крепко досталось от избранницы.