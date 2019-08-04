Розалия Райсон отмутузила Андрея Шабарина. До свадьбы участников шоу Дом-2 осталось всего два месяца.

Розалия Райсон отмутузила АндреяШабарина. До свадьбы участников шоу "Дом-2" осталось всего два месяца.Участница телестройки поделилась в Instagram своимипереживаниями. Она призналась, что ей очень больно из-за того, что возлюбленный,с которым у нее назначена на октябрь свадьба, ее предал.Оказалось, Шабарин и Райсон сильно поругались. Из-законфликта Розалия решила переночевать в другой комнате. Андрей же подвоздействием алкоголя вступил в интимную связь с другой звездой Алиной Никоновой. В итогепарню крепко досталось от избранницы.