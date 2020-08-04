На средства гранта Регина Яфасова планирует также провести во Владимире школу граффити.

Жительница Владимирской области Регина Яфасова выиграла грант в размере 600 тысяч рублей на форуме «Таврида» в Крыму. На эти средства Регина планирует организовать фестиваль граффитистов. Участники Стрит-арт-фестиваля «Загогули33» будут соревноваться за возможность разместить свои работы на зданиях и сооружениях Владимирской области.В планах Регины Яфасовой – провести во Владимире школу граффити, чтобы познакомить жителей с этим видом искусства.«Мы хотим сформировать свежее восприятие города, побуждающее открыть его заново или впервые приехать», – рассказала Регина..