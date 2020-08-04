Еще недавно никому не известная домохозяйка, а ныне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, собирает на своих митингах десятки тысяч человек. Она завоевала симпатии миллионов граждан и объединилась со сторонниками тех, кого не допустили до голосования. Почему Александру Лукашенко стоит переживать за исход предвыборной гонки?

Еще недавно никому не известная домохозяйка, а ныне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, собирает на своих митингах десятки тысяч человек. Она завоевала симпатии миллионов граждан и объединилась со сторонниками тех, кого не допустили до голосования. Почему Александру Лукашенко стоит переживать за исход предвыборной гонки?Политтехнологи Светланы Тихановской используют оригинальные решения, которые могут быть востребованы в предвыборных кампаниях в других странах. Прежде всего, делается акцент на протестный потенциал общества. Помимо активности в социальных сетях, проводятся массовые акции без ярко выраженных лидеров – живые цепи, сигналы проезжающих мимо правительственных зданий автомобилистов, отмечает политолог Иван Лизан.Митинги "кандидата из народа" собирают десятки тысяч человек. И это лишь самые смелые сторонники Тихановской, которые не боятся правоохранительных органов.Избирательный штаб недавней домохозяйки предложил интересную новацию: те, кто за нее голосует, будут складывать бюллетени трубочкой. С учетом того, что урны для голосования прозрачные, сразу будет видно, сколько проголосовали за Тихановскую, приводит слова эксперта Олега Бондаренко газета "Взгляд". Задача фальсификации итогов выборов резко осложняется.В пользу Тихановской может сыграть и ее амплуа "пустышки", отмечают эксперты. Политтехноологи предусмотрительно не стали писать для нее полноценную предвыборную программу.По словам кандидата, ее задача в случае победы – провести новые, но уже честные и справедливые выборы. Таким образом избирателям дается понять, что борется не за власть, а за изменение всей политической системы, отмечает эксперт Андрей Скриба.– Мы говорим, что хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет "майдан".Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, в своем выступлении на госТВ ответила на риторику Лукашенко— Настоящее Время (@CurrentTimeTv)Кроме того, политтехнологам Тихановской удалось объединить вокруг своего кандидата белорусскую оппозицию, в том числе националистический электорат. С такой силой Лукашенко еще не сталкивался.К тому же политической биографии у Тихановской нет, а значит, власти не могут ей ничего предъявить. Лукашенко сам настроил против себя многих граждан, чем оппозиция успешно пользуется, подчеркивают эксперты.Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. За высший государственный пост поборются пять кандидатов, включая .