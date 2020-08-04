Во Владимире продолжается летний фестиваль в честь празднования Всемирной Недели поддержки грудного вскармливания.

Во Владимире продолжается летний фестиваль в честь празднования Всемирной Недели поддержки грудного вскармливания. Ежегодный семейный праздник проводится уже в шестой раз и традиционно собирает немало гостей.Как сделать материнство и детство счастливыми - об этом расскажут специалисты по грудному вскармливанию, врачи, психологи и педагоги. Фестиваль продлится до 9 августа, его программу можно найти в соцсетях на странице организации "Мамина радость". На сегодня запланирована лекция о том, как обеспечить ребенку здоровый сон, а для мам пройдет занятие по танцевальной терапии. Также сегодня состоится экскурсия в Областной перинатальный центр для будущих родителей.Любовь Куренкова, председатель правления ВРОО "Мамина радость": "Мы приглашаем беременных мам, которые хотят узнать, а что изменилось, каким сейчас стал областной перинатальный центр, рассказать о палатах и ответить на самые волнующие вопросы, а в конце в конференц-зале мы проведем практический мастер-класс о том, как правильно приложить малыша, и вообще, как наладить лактацию в первые дни после рождения, в роддоме".