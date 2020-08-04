У Андрея Шохина появился конкурент. Депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков заявил, что тоже будет бороться за пост градоначальника. Он уже начал собирать документы на конкурс.

У Андрея Шохина появился конкурент. Депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков заявил, что тоже будет бороться за пост градоначальника. Он уже начал собирать документы на конкурс. Действующую власть Казаков критикует за не совсем открытую политику; дома-муравейники, которые в народе прозвали «человейниками»; вечно забивающиеся ливнёвки, и осутствие деревьев в центре Владимира. Сергей Казаков, депутат ЗакСобрания области: