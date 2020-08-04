Во вторник 4 августа пройдет премьера фильма Ключ времени. В сказочной ленте Любовь Толкалина исполнила одну из главных ролей.

Во вторник 4 августа пройдет премьера фильма "Ключ времени". В сказочной ленте Любовь Толкалина исполнила одну из главных ролей.В основе сюжета лежит легенда о семейной паре, в которой мужчина – Хранитель времени. Однажды у влюбленных погибает малыш, и мир погружается во тьму и хаос. Убитый горем отец, который ежедневно переводил часы на башне, перестал это делать, поэтому город перешел во власть духов.Любовь Толкалина сыграла ведьму, владычицу темной стороны Петербурга. По сценарию она главный антагонист фильма, который должен сделать все, чтобы свет никогда не вернулся в Северную столицу. Как отметила актриса, ради этой роли ей пришлось многому научиться – например, падать с высоты и прыгать на батут.По словам Любови Толкалиной, грим занимал примерно пять часов каждую смену – это довольно много. Также артистка была вынуждена целыми днями носить цветные линзы, к которым глаза очень долго не могли привыкнуть.1 Мар 2020 в 9:09 PSTВ фильме вместе с мамой снялась и дочь. Мария Михалкова-Кончаловская появится в одном из эпизодов – она исполнила роль гостьи на балу ведьмы. Девушка позиционирует себя как художница, и работа в кино стала для нее новым опытом.Премьера "Ключа времени" состоится для широкой публики 6 августа. После пандемии коронавируса наконец заработали кинотеатры. Чтобы обезопасить людей, больше половины мест в зрительных залах недоступны для продажи.