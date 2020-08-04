Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!ЗАРПЛАТА НАШЛАСЬ Сотрудникам владимирского «Волгабаса» выплатили долги по зарплате https://vladtv.ru/society/113562/ДОПЛАТА ЗА РИСК Медикам владимирских частных клиник доплатят за COVID-19 https://vladtv.ru/society/113563/ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДРУГИХ Владимирские пациенты сдали плазму для больных коронавирусом https://vladtv.ru/society/113558/ПРОЦЕСС О ДВУХ МИЛЛИОНАХ Замдиректора департамента администрации Владимирской области пойдет под суд за взятку https://vladtv.ru/incidents/113546/ГРИБЫ ПРИШЛИ Во Владимирской области настал сезон тихой охоты https://vladtv.ru/society/113536/