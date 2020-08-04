ДИЗО в центре скандала. Бывшего первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации области подозревают в получении взяток в особо крупном

ДИЗО в центре скандала. Бывшего первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации области подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По всей видимости, речь идет об Оксане Власенко, которая работала в этой должности до середины июля этого года. По версии следствия, являясь председателем комиссии по закупкам, женщина за денежное вознаграждение обеспечила победу