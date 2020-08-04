Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов отдать власть. Политик будет до последнего бороться за свой пост, заявил доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (вуз–участник Проекта 5-100) Андрей Суздальцев.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов отдать власть. Политик будет до последнего бороться за свой пост, заявил доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (вуз–участник Проекта 5-100) Андрей Суздальцев.Митинги в поддержку Светланы Тихановской злят Александра Лукашенко. Президент понимает, что эти акции оппозиционного кандидата надо как–то остановить. У него остаетсятолько один вариант – силовые ведомства. Он неустанно посещает казармы, центрыподготовки и места дислокации ОМОНа.Несмотря на все старания политика, в Белоруссии уже сформировалось протестное голосование. Какой бы непровозгласил результат Лукашенко, (вероятно, он заявит о поддержке в 80-90%), его в любом случае не примут. В ответвыйдут люди. Столкновения неизбежны. Поэтому ближайшее время власти сделают все,чтобы запугать людей.Населению твердят: "Не ходите на митинги, соглашайтесь срезультатом!". Им шепчут, говорят в телевизоре: "Вы ничего не сделаете,соглашайтесь, не выходите, сидите дома. Лукашенко готов идти на любые уловки, что граждане не собирались на улицах."Накануне на митинге Тихоновской отключили Интернет и сотовуюсвязь. Это было для пробы, чтобы 9-10 августа отключить от Интернета всюБелоруссию", – заявил Суздальцев.Как отметил эксперт, Лукашенко на прозрачных и честныхвыборах победить не в силах. Тихановская может победить реально, по голосам. НоЛукашенко победу ей не отдаст. Он бросит войска, будет сажать людей. Политолог не исключает, что в последний момент оппонента лидера снимут свыборов."Даже если против Лукашенко проголосуют 100% избирателей, Лукашенковласть не отдаст. Конечно, если честно считать, то Тихановская победит. Этопонятно уже сейчас", – продолжил доцент НИУ ВШЭ.Скорее всего, после президентских выборов всех лидеров оппозиции, включая Тихановскую, посадят за решетку. Они уже получают угрозы. Страдают и обычные граждане, поддерживающие соперников . Их угрожают выгнать с работы, исключить из вузов.Еслилюдей не посадят, то будут выдавливать из страны. После каждых выборов огромноеколичество белорусов уезжает за границу. Так что это будет настоящая месть, подчеркнул Суздальцев.Политолог также сообщил, что Александр Лукашенко остался недоволен работой своей команды. "Многие из тех, кто его поддерживал, заколебались и он собирается и с ними расправится. Это традиционная диктаторская манера в стиле Гитлера", – заключил эксперт.