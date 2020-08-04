Актер из сериала Кадетство вышел в свет с новой избранницей. Александр Головин и его подруга посетили премьеру сериала #СНИМИТЕМАШУ.

Актер из сериала "Кадетство" вышел в свет с новойизбранницей. Александр Головин и его подруга посетили премьеру сериала #СНИМИТЕМАШУ.На мероприятии 31-летнего актера заметили в компании 23-летнейколлеги по цеху Ангелины Поплавской. На публике знаменитости вели себясдержанно. Александр Головин и его зазноба мило беседовали и улыбались камерам.О новом романе звезды сериала "Кадетство"заговорили еще в 2019 году. ТогдаГоловин и Поплавская начали публиковать совместные снимки в соцсетях. Артисты познакомилисьна съемочной площадке картины "Буран". Влюбленные не спешатофициально объявлять себя парой.Напомним, что в минувшем году Головин былвовлечен в большой скандал. Гример Светлана Белогурова в эфире популярноготок-шоу сообщила, что родила звезде "Кадетства" дочь, которую назвала Оливией.Как сообщила девушка, с артистом у нее был яркий, но недолгий служебный роман.Отношения завершились после того, как она узнала о беременности. Александр непризнал ребенка.11 Апр 2019 в 7:14 PDTБелогурова обратилась с иском в суд. В рамках разбирательства медики подтвердили отцовство Головина. Звезде сериала "Кадетство"назначили алименты.