Бывшая жена певца Вадима Казаченко, Ольга, ответила на вопросы журналистов. Девушка прокомментировала слухи, которые муссируются вокруг пасынка актера Армена Джигарханяна Степана.

Бывшая жена певца Вадима Казаченко, Ольга, ответила на вопросыжурналистов. Девушка прокомментировала слухи, которые муссируются вокругпасынка актера Армена Джигарханяна Степана.О расставании Ольги Казаченко и Степана Джигарханяна стало известноболее месяца назад. О разрыве рассказал сам наследник знаменитого актера.Спустя время стало известно, что у мужчины появилось новое увлечение – молодаямодель из Америки. Более того, сплетники утверждали, что нынешняя избранница Степанакак две капли воды похожа на Ольгу."Я лично ее не знаю, но я знаю, что она есть", – рассказалао новой зазнобе Джигарханяна Казаченко. Ольга отметила, что новая девушкапасынка знаменитости внешне ей очень симпатична. Казаченко подчеркнула, что радаза бывшего. Степан, как и любой другой хороший человек, достоин счастья.Как оказалось, Казаченко и Джигарханян расстались на хорошейноте. Экс-влюбленные иногда созваниваются, но, по словам Ольги, личную жизнь другс другом не обсуждают. На вопрос, почему у Степана все еще нет семьи, красавицаответить не смогла. Казаченко подчеркнула, что никогда не копалась в прошломбывшего избранника.19 Июл 2020 в 1:31 PDT"Единственное, что я могу сказать, – он любит молодых икрасивых девушек", – заметила блондинка.Напомним, ранее . К сожалению, после встречи ссемьей мужчины она окончательно поняла, что вместе им не быть. Именно Ольга инициировала расставание.