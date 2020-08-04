Бывшая жена певца Вадима Казаченко, Ольга, ответила на вопросы
журналистов. Девушка прокомментировала слухи, которые муссируются вокруг
пасынка актера Армена Джигарханяна Степана.
Бывшая жена певца Вадима Казаченко, Ольга, ответила на вопросы
журналистов. Девушка прокомментировала слухи, которые муссируются вокруг
пасынка актера Армена Джигарханяна Степана.
О расставании Ольги Казаченко и Степана Джигарханяна стало известно
более месяца назад. О разрыве рассказал сам наследник знаменитого актера.
Спустя время стало известно, что у мужчины появилось новое увлечение – молодая
модель из Америки. Более того, сплетники утверждали, что нынешняя избранница Степана
как две капли воды похожа на Ольгу.
"Я лично ее не знаю, но я знаю, что она есть", – рассказала
о новой зазнобе Джигарханяна Казаченко. Ольга отметила, что новая девушка
пасынка знаменитости внешне ей очень симпатична. Казаченко подчеркнула, что рада
за бывшего. Степан, как и любой другой хороший человек, достоин счастья.
Как оказалось, Казаченко и Джигарханян расстались на хорошей
ноте. Экс-влюбленные иногда созваниваются, но, по словам Ольги, личную жизнь друг
с другом не обсуждают. На вопрос, почему у Степана все еще нет семьи, красавица
ответить не смогла. Казаченко подчеркнула, что никогда не копалась в прошлом
бывшего избранника.
19 Июл 2020 в 1:31 PDT
"Единственное, что я могу сказать, – он любит молодых и
красивых девушек", – заметила блондинка.
Напомним, ранее . К сожалению, после встречи с
семьей мужчины она окончательно поняла, что вместе им не быть. Именно Ольга инициировала расставание.