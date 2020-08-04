Подвели итоги основного периода ЕГЭ. Как сообщают в департаменте образования, хоть пандемия и изменила учебный процесс, но тем, кто учился отлично, сдать ЕГЭ не помешала. По данным на начало

Подвели итоги основного периода ЕГЭ. Как сообщают в департаменте образования, хоть пандемия и изменила учебный процесс, но тем, кто учился отлично, сдать ЕГЭ не помешала. По данным на начало августа, в нашей области 54 стобалльника. В прошлом году ребят, которые сдали экзамен на «все сто» было всего 34. Есть и предметы, по которым максимальное количество