Обнародована предвыборная программа действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В документе политик настаивает на проведении референдума по изменению Конституции.

Обнародована предвыборная программа действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В документе политик настаивает на проведении референдума по изменению Конституции.Согласно программе, голосование пройдет в ближайшие пять лет. Во время референдума белорусы определят свои права и обязанности, свободы и обязательства. Также граждане сами решат, какие полномочия будут у органов государственной власти.В документе отмечается, что гражданское самосознание населения развивается вместе с самой Белоруссией. Люди показали, что уже готовы взять на себя ответственность за судьбу страны. "Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения", – говорится в материале.Напомним, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Соперниками являются Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Двум претендентам – Валерию Цепкало и Виктору Бабарико – отказали в регистрации.20 Апр 2020 в 3:18 PDTРанее доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с "Дни.ру" . По его мнению, граждане готовы голосовать за любого кандидата, кроме действующего лидера. Белорусы устали от пустых обещаний главы страны.