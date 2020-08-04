Мария Шарапова в личном блоге опубликовала фотографию, на которой предстала в нетипичном для себя образе. Спортсменка окончила профессиональную карьеру полгода назад и сейчас занимается бизнесом.

Мария Шарапова в личном блоге опубликовала фотографию, на которой предстала в нетипичном для себя образе. Спортсменка окончила профессиональную карьеру полгода назад и сейчас занимается бизнесом.На снимке теннисистка одета в короткую фиолетовую майку, велосипедки телесного оттенка и розовый купальник. Также знаменитость изменила цвет волос – они стали темнее на несколько тонов. Поклонники тут же обратили внимание на то, как сильно постройнела Мария Шарапова.Полгода назад спортсменка набрала несколько лишних килограммов и пряталась за объемными брюками и толстовками. Даже поползли слухи, будто теннисистка скоро станет мамой. Конечно, учитывая, что уже два года звезда состоит в отношениях с другом принца Уильяма, такая вероятность есть.Девушка не распространяется о личной жизни, поэтому сложно понять, что происходит между ней и Александром Гилкисом. Поговаривают, что молодой человек уже сделал возлюбленной предложение. Об этом свидетельствует бриллиант внушительных размеров на руке Марии Шараповой, однако пока что официального подтверждения не поступало.1 Авг 2020 в 12:45 PDTПосле ухода из большого спорта теннисистка занимается развитием своего бизнеса. У девушки несколько различных проектов – например, есть фирма по продаже именного мармелада. Также знаменитость стала чаще принимать участие в съемках в качестве модели и даже снялась в сериале "Миллиарды".