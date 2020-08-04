Размер ежемесячной выплаты, который рассчитывается с учетом фактически отработанного времени, может достигать 22 297,6 рубля.

Во Владимирской области право на федеральные стимулирующие выплаты получили медработники учреждений негосударственной формы собственности. Сообщили в департаменте здравоохранения.Их получат медработники частных медорганизаций, которые обслуживают по системе ОМС. Размер ежемесячной выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, который рассчитывается с учетом фактически отработанного времени, может достигать 22 297,6 рубля, медицинскому персоналу среднего звена – 11 148,8 рубля, младшему медперсоналу – 5 574,4 рубля.Со списком частных клиник, на которые распространяется постановление, можно ознакомиться на сайте облздрава.