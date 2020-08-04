На территории одной из промышленных зон на Вольной улице располагался склад, с которого осуществлялась оптовая торговля контрафактными запчастями для автомобилей...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативниками установлено, что злоумышленники создали интернет-магазин, где предлагали покупателям широкий ассортимент автозапчастей с незаконно нанесенными на них логотипами известных торговых марок. На территории одной из промышленных зон на Вольной улице располагался склад, с которого осуществлялась оптовая торговля контрафактными запчастями для автомобилей.В результате проверочной закупки продавец данной продукции был задержан. Им оказался 35 – летний житель столицы.В ходе осмотра складского помещения сотрудники полиции изъяли более 10 тысяч автозапчастей, упаковочный материал и голографические знаки защиты, незаконно маркированные товарными знаками известных производителей. По результатам экспертизы изъятая продукция признана контрафактной. Ущерб правообладателям составил более 10 миллионов рублей.Следственной частью СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление канала поставки контрафактной продукции на территорию столицы и возможных участников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73