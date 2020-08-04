Денежные средства им были получены за передачу из осужденному запрещенных на территории колонии предметов.

Подсудимый, находясь в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности получил взятку в размере 15 000 рублей. Эта сумма была частью общей планируемой им к получению взятки в размере 122 000 рублей.Денежные средства были получены в обмен на неоднократный незаконный пронос и передачу одному из осужденных различных предметов, оборот которых запрещен на территории исправительного учреждения. В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Суд назначил бывшему надзирателю наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе органов исполнения наказания РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.