В деревнях Чернецкое и Татарино

В 00-20 04 августа в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Александровский р-н, д. Чернецкое, д. 44. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составила 48 кв. мА под утро загорелся жилой дом в деревне Татарино. Вызов в ГУ МЧС поступил в 05-19. Горел дом по адресу: Александровский р-н, д. Таратино, д. 2. Площадь пожара составила 30 кв. м.Погибших и пострадавших в пожарах нет.Фото ГУ МЧС по Владимирской области