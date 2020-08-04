Днем 4 августа состоится послание президента Белоруссии к народу и Национальному собранию. Все подробности о предстоящем выступлении Александра Лукашенко Вы можете узнать из материала Дни.ру.

Днем 4 августа состоится послание президента Белоруссии к народу и Национальному собранию. Все подробности о предстоящем выступлении Александра Лукашенко Вы можете узнать из материала "Дни.ру".Белорусский депутат Игорь Марзалюк заявил, что главной темой обращения президента станет укрепление суверенитета и независимости Белоруссии. Александр Лукашенко расскажет, по какому пути будет дальше развиваться республика.Материал дополняется.