Задержание россиян на юге Белоруссии было спланированной акцией. Александр Лукашенко хочет привлечь внимание зарубежных коллег, уверен доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.
Задержание россиян на юге Белоруссии было спланированной акцией. Александр Лукашенко хочет привлечь внимание зарубежных коллег, уверен доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.
Александр Лукашенко продает Западу идею, что Белоруссии угрожает Россия. Министр иностранных дел Владимир Макей пытается показать Европе, что Россия вмешивается в чужие выборы и угрожает суверенитету соседнего государства. "Но для этого нужны доказательства, которые требует
Европа: "Как давит Россия? Почему давит?", – сказал Суздальцев.
Чтобы убедить зарубежных коллег, белорусские власти придумали историю с задержанием россиян. Арестованные
люди – бывшие сотрудники одного из ЧОПов. Сейчас они безработные, в возрасте.
Как рассказал посол России, одна из минских фирм наняла их для работы в
каких-то африканских странах охранниками. Но главное то, что этих людей наняла
белорусская фирма. Она и их привезла в Минск.
По словам политолога, людей держали несколько дней под
Минском и в итоге арестовали. Сейчас их пытаются представить террористами. 30 июля власти Белоруссии сделали заявление, что в России готовятся еще два подразделения, которые будут заброшены на территорию страны. Практически,
это означает войну. Таким образом Александр Лукашенко пугает граждан, чтобы они не ходили на митинги.
20 Апр 2020 в 3:18 PDT
Сейчас президент Белоруссии делает вид, что даже не может отвлекаться на выборы, так как он в
одиночку стоит на страже независимости и суверенитета, отбиваясь от России.
"Конечно, перед нами откровенная антироссийская акция. В итоге, к выборам подходит только с силовиками, а против него выступает большая часть
народа", – заключил Суздальцев.