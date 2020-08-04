Задержание россиян на юге Белоруссии было спланированной акцией. Александр Лукашенко хочет привлечь внимание зарубежных коллег, уверен доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.

Задержание россиян на юге Белоруссии было спланированной акцией. Александр Лукашенко хочет привлечь внимание зарубежных коллег, уверен доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, вуз – участник Проекта 5-100, Андрей Суздальцев.Александр Лукашенко продает Западу идею, что Белоруссии угрожает Россия. Министр иностранных дел Владимир Макей пытается показать Европе, что Россия вмешивается в чужие выборы и угрожает суверенитету соседнего государства. "Но для этого нужны доказательства, которые требуетЕвропа: "Как давит Россия? Почему давит?", – сказал Суздальцев.Чтобы убедить зарубежных коллег, белорусские власти придумали историю с задержанием россиян. Арестованныелюди – бывшие сотрудники одного из ЧОПов. Сейчас они безработные, в возрасте.Как рассказал посол России, одна из минских фирм наняла их для работы вкаких-то африканских странах охранниками. Но главное то, что этих людей нанялабелорусская фирма. Она и их привезла в Минск.По словам политолога, людей держали несколько дней подМинском и в итоге арестовали. Сейчас их пытаются представить террористами. 30 июля власти Белоруссии сделали заявление, что в России готовятся еще два подразделения, которые будут заброшены на территорию страны. Практически,это означает войну. Таким образом Александр Лукашенко пугает граждан, чтобы они не ходили на митинги.20 Апр 2020 в 3:18 PDTСейчас президент Белоруссии делает вид, что даже не может отвлекаться на выборы, так как он водиночку стоит на страже независимости и суверенитета, отбиваясь от России."Конечно, перед нами откровенная антироссийская акция. В итоге, к выборам подходит только с силовиками, а против него выступает большая частьнарода", – заключил Суздальцев.