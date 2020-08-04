Александр Лукашенко 4 августа выступил с ежегодным посланием парламенту. Речь белорусского лидера стала набором упреков и обвинений в адрес России. Наблюдатели констатируют: своими словами Батька фактически объявил войну восточному соседу.

Александр Лукашенко 4 августа выступил с ежегодным посланием парламенту. Речь белорусского лидера стала набором упреков и обвинений в адрес России. Наблюдатели констатируют: своими словами Батька фактически объявил войну восточному соседу.О внутренней политике белорусский лидер на этот раз говорил мало – сосредоточился на внешних рубежах. Через всю речь Лукашенко красной нитью шел вопрос отношений с Россией.Батька не уставал метать гром и молнии в адрес восточного соседа. То он упрекал Москву в том, что она перешла от братских к партнерским отношениям, то обвинял ее в огромных экономических потерях республики, а под конец выступления еще раз поднял тему задержанной 29 июля под Минском группы россиян.Несмотря на грозную риторику, ничего нового Лукашенко не озвучил. Претензии к Москве сочетались с заявлениями о готовности отстаивать суверенитет и независимость республики.Тем не менее, многие наблюдатели уверены: 4 августа белорусский лидер перешел Рубикон в отношениях с восточным соседом. "Послание чахнущего на глазах Лукашенко – это полуторачасовое объявление войны России", – комментирует выступление президента телеграм-канал "Бульба престолов".Схожего мнения придерживается телеграм-канал "Методичка". Союзного государства России и Белоруссии больше нет, считает анонимный автор. "Еще неизвестно, войдет ли в историю день 4 августа 2020 года, но именно сегодня был нанесен один из тех ударов, что называют смертельными", – отмечает канал.Напомним, что выступление белорусского лидера состоялось за несколько дней до президентских выборов. Голосование пройдет в воскресенье, 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок.Оппозиция намерена этого не допустить. Свои надежды противники возлагают на Светлану Тихановскую. На недавний митинг в Минске поддержать ее пришли более 60 тысяч человек.