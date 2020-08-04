Выйти из машины после встречи с лосем смог только с помощью спасателей. В Киржачском районе произошло ДТП с участием «ВАЗа» 12 модели и лося. Необычная авария случилась на автодороге

Выйти из машины после встречи с лосем смог только с помощью спасателей. В Киржачском районе произошло ДТП с участием «ВАЗа» 12 модели и лося. Необычная авария случилась на автодороге Киржач-Покров. В результате ДТП мужчина оказался зажат в своем автомобиле, чтобы его вытащить на место приехала группа спасателей. Также в машине во время столкновения