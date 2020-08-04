Пережили пандемию и покоряют новые высоты производства. Первый заместитель губернатора области Александр Ремига посетил предприятия региона. Среди них и завод по производству линолеума,

Пережили пандемию и покоряют новые высоты производства. Первый заместитель губернатора области Александр Ремига посетил предприятия региона. Среди них и завод по производству линолеума, который находится в Камешковском районе. Предприятие, основанное словенской компанией, уже на протяжении 10 лет работает на территории области. За период пандемии здесь не просто увеличили темп работы, но и открыли новую линию