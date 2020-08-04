Пенсионерам Камешковского и Меленковского района, отметившим 90-летний и 95-летний юбилеи вручили поздравительный открытки от Владимира Путина и губернатора области.

Пенсионерам Камешковского и Меленковского района, отметившим 90-летний и 95-летний юбилеи вручили поздравительный открытки от Владимира Путина и губернатора области.В Камешковском районе поздравили труженицу тыла Нину Петровну Кузнецову, которой исполнилось 95 лет. Она живёт в деревне Новая Быковка Второвского сельского поселения. Родилась она здесь же, с раннего детства трудилась в колхозе: доила коров, пахала землю, познала все тяготы военного лихолетья. После войны продолжила работать в сельском хозяйстве. Вышла замуж, родила сына. О ветеране постоянно заботятся близкие, стараются не оставлять бабушку в одиночестве.90 лет исполнилось другой жительнице Камешковского района – Татьяне Ивановне Пигариной. Она родилась в селе Решетино в Мордовии. В годы войны работала почтальоном, трудилась и в поле, помогая убирать сено, собирала колоски. В 1947 году переехала в Кировскую область, где работала на торфопредприятии. В 1952 году приехала во Владимирскую область. Здесь управляла трактором на добыче торфа. Награждена орденом «Знак Почёта». Вырастила сына и дочь. Сейчас у неё два внука и две правнучки.Василий Александрович Прокофьев из муниципального образования Пенкинское Камешковского района тоже отметил 90-летие. Он родился в многодетной семье в деревне Вындово Юрьев-Польского района. Трудиться на земле начал с малолетства. Во время войны, когда отец и старший брат ушли на фронт, 11-летний Вася стал в колхозе конюхом, научился пахать и засевать землю. Был первым помощником для матери, которая старалась прокормить семерых детей. Ветеран вспоминает: «Однажды привёл в дом 9-летнего мальчика из Белоруссии, отбившегося от эвакуационного эшелона. Мать только руками взмахнула: «Как же мы выживем…» Соседи откликнулись, и мальчика устроили пастушком. С этого момента его в деревне кормили по очереди, а ночевал у нас. Позже нашлись и его мама с братиком». Рабочий стаж юбиляра – более 60 лет. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», был участником выставки достижений народного хозяйства СССР в 1970 году. Вырастил двоих детей, у него шесть внуков и пять правнуков.В Камешково 90 лет исполнилось Евдокии Алексеевне Дреевой. Она родилась в селе Фащевка на Украине. Во время войны работала на шахте, помогала взрослым строить дороги. Затем работала в совхозе дояркой, свинаркой на свинокомплексе. Оттуда и вышла на пенсию. Шесть лет назад, когда в Луганске начались военные действия, её семья переехала во Владимирскую область. С мужем воспитали четверых детей, которые подарили им трёх внуков и правнука.В муниципальном образовании Илькинское Меленковского района отметили 90-летие Нины Ивановны Никитаевой, уроженки местного посёлка Осинковский. Она окончила 6 классов, в войну трудилась колхозных полях. Потом много лет работала на почте. На пенсию ушла из почтового отделения села Кудино. Награждена юбилейными медалями, почётными грамотами, является почётным донором. Вырастила и поставила на ноги троих дочерей. Сейчас у ветерана трое внуков и шесть правнуков.