Агния Дитковските редко показывает своего сына Федора. Недавние кадры весьма впечатлили поклонников.
Агния Дитковските редко показывает своего сына Федора. Недавние кадры весьма впечатлили поклонников.
Недавно сыну Агнии Дитковските и Алексея Чадова Федору исполнилось шесть лет. В столь юном возрасте мальчик увлекся экстремальным видом спорта – скейтбордингом. Пока наследник актеров разучивает не столь опасные трюки, но все равно вызывает беспокойство у пользователей Сети.
На днях Дитковските показала видео с тренировки сына. Так, поклонники узнали, что Федор занимается с профессиональным скейтбордистом, поэтому добился хороших результатов. На кадрах видно, что мальчик стоит на доске достаточно уверенно. Съехав с крутого спуска, он направился на возвышенность, которую с успехом преодолел.
Тренер громко поаплодировал юному спортсмену. Вероятно, таким образом профессионал высоко оценил способности Федора. Агния также восхитилась смелостью сына, но сама, как она призналась, не будет вставать на скейтборд.
6 Июн 2020 в 3:14 PDT
Федор решил дать маме возможность попробовать прокатиться на доске, но Агния лишь сказала: "Ну уж нет!".
Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались пять лет назад. Супруги решили сохранить дружеские отношения ради общего сына.