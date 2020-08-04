Собинская межрайонная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам завода «Волгабас».

Собинская межрайонная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам завода «Волгабас» (ООО «Бакулин Моторс Групп»). В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность ликвидирована. Прокурор области направил губернатору информацию о необходимости незамедлительного принятия мер по восстановлению трудовых прав граждан.Напомним, что в марте в соответствии с приказом гендиректора предприятия 365 работников ушли в вынужденный отпуск. При проведении прокурорской проверки была выявлена задолженность по оплате труда с декабря 2019-го по май 2020 года в размере 42 млн рублей.Добавим, что в регионе за 6 месяцев этого года мерами прокурорского реагирования удалось ликвидировать задолженность по зарплате в размере 80 млн рублей перед 1,5 тыс. работниками.