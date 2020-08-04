В процессе оформления административного материала было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения...

Сотрудниками ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более 500 нарушений в области безопасности дорожного движения.Инспекторами ДПС во время несения службы на улице Зеленоградская был остановлен автомобиль «Мерседес» под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья.При проверке документов водитель заметно нервничал и имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.В процессе оформления административного материала по статье 12.26 КоАП РФ было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения Правил дорожного движения. Административные штрафы за данные правонарушения не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 189 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОМВД России по району Ховрино г. Москвы.Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81