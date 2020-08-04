При личном досмотре у 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.
В ходе патрулирования территории полицейские в Шипиловском проезде остановили мужчину для проверки документов. Гражданин стал заметно нервничать. При личном досмотре у 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин, массой около 250 граммов.
В транспортном средстве задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 4 свертка с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – МДМА, общей массой 3,5 грамма.
Установлено, что изъятые наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта.
По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозревеамого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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