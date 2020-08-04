При личном досмотре у 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.В ходе патрулирования территории полицейские в Шипиловском проезде остановили мужчину для проверки документов. Гражданин стал заметно нервничать. При личном досмотре у 34-летнего приезжего из ближнего зарубежья был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин, массой около 250 граммов.В транспортном средстве задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 4 свертка с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – МДМА, общей массой 3,5 грамма.Установлено, что изъятые наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозревеамого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22