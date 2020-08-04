Ищут утонувших. Очередные учения водолазной службы МЧС прошли на Улыбышевских карьерах. Роль утонувшего сыграл манекен. Водолазы быстро обнаружили тело и вытащили его на берег. Водолаз на

Ищут утонувших. Очередные учения водолазной службы МЧС прошли на Улыбышевских карьерах. Роль утонувшего сыграл манекен. Водолазы быстро обнаружили тело и вытащили его на берег. Водолаз на грунте. Чувствует себя хорошо Обычно водолазная группа состоит из 3-х человек: работающего водолаза, страхующего и обеспечивающего. Последний помогает одеть всё необходимое оборудование и проверяет его. Как отмечают спасатели, такие