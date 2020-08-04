Злоумышленники повредили окно на первом этаже офисного здания, после чего проникли в помещение фирмы. Они взломали сейф и похитили находившиеся там денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих приезжих по подозрению в краже денежных средств из сейфаВ дежурную часть УВД по ЦАО поступило сообщение о краже крупной суммы денежных средств из офиса одной из компаний на Ольховской улице.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники повредили окно на первом этаже офисного здания, после чего проникли в помещение фирмы. Они взломали сейф и похитили находившиеся там денежные средства. Сумма ущерба составила свыше 2 ,7 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины 18 и 30 лет, один из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления. Часть похищенных денег изъята.Следствием ОМВД России по району Басманный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьей 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60