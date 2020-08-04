После снятия ограничительных мер «Маршруты Победы» будут проходить в офлайн-формате

В Вязниках, Гороховце, Камешково и Ставрово разработаны «Маршруты Победы» по военно-историческим объектам в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город».Так, в Ставрово появилось сразу два «Маршрута Победы». Первый, кольцевой, включает в себя стадион «Липки», обелиск Победы, установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, и музей Славы. Второй маршрут проходит по местам, посвящённым памяти героев-земляков. Среди них стела воинам-защитникам Отечества на Аллее ветеранов, стела, посвящённая истории возникновения посёлка, а также дома, где проживали ветераны войны.В Вязниках «Маршрут Победы» начинается от памятника космонавту, дважды Герою Советского Союза Валерию Кубасову, далее проходит по Большой Московской улице до Аллеи боевой славы, сворачивает к мемориалу Великой Отечественной войны на улице Мочалова и заканчивается у скульптуры «Ми-2» на Вокзальной улице.В Гороховце в число памятных объектов «Маршрута Победы» вошли местный судостроительный завод, набережная, а также дом Балуева и богадельня Сапожникова, где в годы Великой Отечественной войны работали госпитали.В Камешково «Маршрут Победы» проходит через «Аллею Славы», памятник воинам-интернационалистам, мемориал работникам местной фабрики и «Немецкое кладбище».Напомним, в ходе акции «Маршруты Победы» города наносят на онлайн-карты исторические объекты, посвящённые Великой Отечественной войне. После снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией, «Маршруты Победы» будут проходить в моногородах в офлайн-формате.