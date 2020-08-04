Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина влечет уголовную ответственность.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, в отношении 35-летней жительницы Коврова.Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен в ходе оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Ковровский».Полицейские установили, что в июне текущего года женщина, выступая в качестве принимающей стороны, предоставила в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии граждан из Средней Азии, указав место их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию, у фигурантки не было.Уголовные дела возбуждены также в отношении двоих ковровчан 25 и 32 лет. Сотрудники полиции в ходе проверки информации, поступившей из подразделения по вопросам миграции, установили, что в мае и июне текущего года они фиктивно поставили на миграционный учет по месту жительства трех и пяти жителей ближнего зарубежья. Иностранные граждане никогда в данной квартире не появлялись.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до трех лет.