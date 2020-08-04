Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.

Мотоциклистам и водителям американских, а также праворульных японских автомобилей с 4 августа станут доступны номера нового формата, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.Речь идет о вступлении в силу соответствующего ГОСТа Р 50577-2018, который вводит компактные мотоциклетные номера размера 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Кроме того, новый вид задних двухстрочных номеров разрешено использовать владельцам автомобилей с нестандартным местом для их крепления, то есть для американских и праворульных японских машин. Свои отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов."Разработка данного национального стандарта осуществлялась ФКУ "НЦ БДД МВД России" в 2017-2018 годах. При подготовке проекта стандарта учтены предложения ГУОБДД МВД России, Минобороны России, Минсельхоза России и иных заинтересованных организаций и граждан, - отметили в Росстандарте. - Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков".Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию, уточнили в ведомстве.При этом в пресс-службе подчеркнули, что обмен номерных знаков и их выдача не регулируется Росстандартом. "Дополнительные разъяснения необходимо получить Госавтоинспекции или ФКУ НИЦ БДД МВД России", - уточнили в Росстандарте.