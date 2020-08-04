Чемпионат впервые проходит в онлайн-формате

1 августа стартовали Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), в которых принимают участие юные мастера из Владимирской области.Чемпионат впервые проходит в онлайн-формате: участники делают задания дома под наблюдением веб-камер, которые будут смотреть судья. По информации пресс-службы Белого дома, студентка Владимирского экономико-технологического колледжа Екатерина Баканкова справилась с заданием на отлично.Студенты из Владимирской области будут соревноваться по 13 из более чем 100 компетенций чемпионата. Отборочный турнир продлится до 20 августа. Его победители станут финалистами Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдёт в сентябре 2020 года.