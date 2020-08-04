Эдуард Лаврентьев занял первое место на II этапе Супермото чемпионата России 2020 года, который прошел в Курске 1-2 августа.

Практикующий тренер СТК «Владимир-Весна» Эдуард Лаврентьев занял первое место на II этапе Супермото чемпионата России 2020 года, который прошел в Курске 1-2 августа. Напомним, ранее Эдуард показал второй результат на I этапе чемпионата России по супермото, который проходил в подмосковном Подольске в начале июля.