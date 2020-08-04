Во Владимире появится новый стрит-арт-фестиваль под названием "Загогули 33".

Во Владимире появится новый стрит-арт-фестиваль под названием "Загогули 33". Его организует молодой дизайнер из Владимира. Регина Яфасова выиграла для этого грант - 600 тысяч рублей на форуме "Таврида" в Крыму.- Проект будет реализован в формате фестиваля и будет состоять из нескольких этапов - сам фестиваль, где мы отберем команды, которые будут реализовывать непосредственно на фасадах зданий свои работы. Следующий - это школа граффити, далее - это народное голосование, где мы отберем эскизы, которые будут уже реализованы.