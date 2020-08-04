Возвращаются к занятиям. Во Владимире возобновили работу после снятия ограничений дестко-юношеские школы и спортивные школы олимпийского резерва. Как сообщают в мэрии, тренировочный

Возвращаются к занятиям. Во Владимире возобновили работу после снятия ограничений дестко-юношеские школы и спортивные школы олимпийского резерва. Как сообщают в мэрии, тренировочный процесс будет организован с полным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В помещениях уже провели генеральную уборку и дезинфекцию, персоналу и воспитанникам будут ежедневно измерять температуру. На период теплой погоды преподаватели будут стараться по максимуму проводить