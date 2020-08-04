Транспортное средство было похищено в августе 2018 года.

Как сообщалось ранее, 28 июля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП №1 УМВД России по городу Владимиру задержали ранее судимого 20-летнего безработного жителя областного центра, подозреваемого в краже велосипеда. Транспортное средство, оборудованное детским креслом, было оставлено владельцем в подъезде на первом этаже одного из домов по улице Краснознаменная города Владимира. Ущерб составил 12 тысяч рублей.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили причастность молодой человека к еще одной краже, совершенной в августе 2018 года. Предметом преступного посягательства также стал велосипед. Оперативники изъяли похищенное имущество у фигуранта.В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Транспортные средства возвращены законным владельцам.Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям на территории областного центра.