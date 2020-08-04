Что предлагает Дворец детского юношеского творчества во Владимире, узнала Мария Городская.

Последний месяц каникул с пользой проведут и дети. Для них вновь открылись кружки, секции, возобновились тренировки. И сейчас самое время выбрать себе занятие по душе. Что предлагает Дворец детского и юношеского творчества во Владимире, узнала Мария Городская.Финты с атакой, батман и вложенный удар - пока в игровой форме ребята вспоминают все приемы. Насте Благиной - 14 лет, из них - четыре года занимается фехтованием. Спортсменка не может скрыть своего восторга - теперь наконец-то можно приступить к полноценным тренировкам. Только проходят они после пандемии немного по-другому - ребятам необходимо привести себя в форму.Анастасия Благина, воспитанница: «Во время пандемии нам тренер скидывала упражнения, видео-уроки. Мы их повторяли, отсылали свои видео. Делала иногда растяжку. Но сейчас - это просто неповторимые ощущения, когда вот, наконец-то всех увидела. И можешь с ними вместе заниматься».Второй день ДТЮ встречает новых воспитанников - с каждым днем ребят становится больше. Но ограничения остаются теми же - измерение температуры при входе, социальная дистанция, дезинфекция и маски - обязательны у преподавателей.Ольга Гусева, заместитель директора ДдюТ: «В каждом направлении педагоги вышли уже многие из отпуска, то есть и техническое творчество, начально-техническое моделирование робототехники, мы с вами находимся в кабинете робототехники. Кроме этого, занятия английским, французским языком, это самые востребованные направления, поэтому приходите. Тренировки на фехтование, настольный теннис, шахматы, декоративно-прикладное творчество, кто любит заниматься шитьем, вязанием, рукоделием, также педагоги вышли на работу. Наши вокалисты - "Шанс, "Максимум", тоже уже готовы принять своих учеников обратно».С детства Никита Кочетков грезил о море, его мечта - стать капитаном. Уже 8 лет занимается конструированием радиоуправляемых кораблей. Навыки во время пандемии не растерял - очень ждет спуска корабля на воду. Только один раз на конкурсе произошла неудача - в механизме заклинило винт и корабль не поплыл, но остальные суда всегда были на плаву. Эта модель - любимая. Большой торпедный катер - его собирали около двух лет. Никита уже сейчас знает - служить пойдет в морфлот. Кипит работа и в шахматном классе, настоящий мозговой штурм.- Стоит ли, Артемий, открывать линию F для белой ладьи? Не дорогое ли это будет удовольствие пешку съедать?- Ну, конечно, неприятно.Даже домоседы за время пандемии поняли - сидеть без дела скучно. Многие сейчас записываются в секции и кружки. Тем более, что за время вынужденных каникул преподаватели разработали новые программы. И расскажут о них уже 6 сентября на Дне открытых дверей.Мария Городская, Вячеслав Микульшин"Вести-Владимир"