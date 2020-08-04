Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области за cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё два пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области за cнова увеличилось. За последние сутки умерло ещё два пациента. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже 149-ти. Новых случаев заболевания за последние сутки 24. Всего больных теперь 5 683. В