Залы могут быть заполнены только на 50%

Соответствующие изменения внесены в Указы от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Они вступят в силу после опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации.В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов при условии:– наполнения кинозалов до 50 процентов вместимости;– соблюдения Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 27.05.2020 МР 3.1/2.1.0189-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19) в кинотеатрах».