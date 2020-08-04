Впервые он проводится в онлайн-формате.

Во Владимирской области проходят отборочные соревнования для участия в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Впервые он проводится в онлайн-формате.Участниками отборочного этапа стали более тысячи юных мастеров из 83 регионов страны. В команде нашей области – 15 человек, трое из них – школьники-юниоры.Наши ребята будут соревноваться по 13 компетенциям чемпионата: «Веб-дизайн и разработка», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе», «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж», «Дошкольное воспитание» (юниоры) и «Предпринимательство» (юниоры).Отборочные соревнования продлятся до 20 августа. Финал запланирован на сентябрь.