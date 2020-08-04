Общее число людей, заразившихся COVID-19 – 5683

По данным в официальном коронавирусном бюллетене от 4 августа, во Владимирской области зафиксировано 2 новых смерти от коронавируса. В области насчитывается 149 летальных случаев COVID-19.За прошедшие сутки 11 пациентов выздоровели от коронавируса. Уже 5185 жителям региона удалось победить болезнь, что составляет более 91% от общего числа заразившихся.Напомним, 4 августа во Владимирской области лабораторно подтверждено 24 новых случая коронавируса. Общее число людей, заразившихся COVID-19 – 5683.