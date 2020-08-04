Большинство из них - 972 - во Владимире.
Большинство из них - 972 - во Владимире.
824 - в Гусь-Хрустальном районе
657 - в Петушинском районе
511 - о. Муром
435 - в Александровском районе
474 - в Ковровском районе
310- в Собинском районе
291 - в Вязниковском районе
264 - в Юрьев-Польском районе
201 - в Кольчугинском районе
159 - в Судогодском районе
136 - в Киржачском районе
141 - в Меленковском районе
97 - в Суздальском районе
78 - в Камешковском районе
58 - в г. Радужном
38 - в Селивановском районе
37 - в Гороховецком районе.
На 4 августа 2020 года лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 - в Гусь-Хрустальном районе
3 - в Ковровском районе
3 - в Муромском районе
2 - в г. Радужный
2 - в Киржачском районе
2 - в г. Владимире
2 - в Александровском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Вязниковском районе