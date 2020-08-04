Большинство из них - 972 - во Владимире.

Большинство из них - 972 - во Владимире.824 - в Гусь-Хрустальном районе657 - в Петушинском районе511 - о. Муром435 - в Александровском районе474 - в Ковровском районе310- в Собинском районе291 - в Вязниковском районе264 - в Юрьев-Польском районе201 - в Кольчугинском районе159 - в Судогодском районе136 - в Киржачском районе141 - в Меленковском районе97 - в Суздальском районе78 - в Камешковском районе58 - в г. Радужном38 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районе.На 4 августа 2020 года лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Ковровском районе3 - в Муромском районе2 - в г. Радужный2 - в Киржачском районе2 - в г. Владимире2 - в Александровском районе1 - в Камешковском районе1 - в Суздальском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Судогодском районе1 - в Меленковском районе1 - в Вязниковском районе